Финляндия конфисковала имущество россиян на 189 миллионов евро

MTV3: Финляндия наложила арест на имущество россиян из санкционных списков на 189 млн евро

Финские власти конфисковали у россиян, включенных в санкционные списки Евросоюза и стран Запада, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Об этом сообщил телеканал MTV3.

«Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро», — заявили авторы материала, ссылаясь на Бюро по взысканию долгов.

Отмечается, что диапазон конфискованных активов широк: среди них акции, банковские вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что западные санкции против Москвы должны влиять в том числе на повседневную жизнь россиян. «Чем большее влияние мы окажем санкциями, тем дороже России будет продолжать эту войну», — подчеркнула она.