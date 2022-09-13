Премьер Финляндии понадеялась на влияние санкций на жизнь простых россиян

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что санкции Запада должны влиять на простых россиян

Введенные Западом санкции против Москвы должны влиять в том числе на повседневную жизнь простых россиян. На это понадеялась премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает Sputnik.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину во всех формах, и мы должны быть готовы к введению новых санкций, потому что чем большее влияние мы окажем санкциями, тем дороже России будет продолжать эту войну», — заявила глава финского кабмина.

Марин также добавила, что отмена соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией была обоснованным решением. При этом, по ее словам, этого шага недостаточно.

Ранее руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. По словам дипломата, сейчас каждое заявление на визу рассматривается индивидуально.