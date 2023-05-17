Финский МИД завил о заморозке средств своих представительств в России

Финский МИД заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии

Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Финляндии, передает Helsingin sanomat.

«Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что ситуация серьезная, и вопрос расследуется. В сообщении Министерства иностранных дел говорится, что Финляндия связывалась с российскими властями по этому поводу.

Ранее в МИД России предупредили Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости в стране. Как рассказали в ведомстве, в середине апреля служба судебных приставов Финляндии наложила временный запрет на действия в отношении находящегося в ведении Российского центра науки и культуры (РЦНК) земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки. Там это объяснили намерением изучить вопрос, являются ли эти объекты активами, подлежащими аресту в соответствии с санкциями.

После того, как российское посольство направило ноту в финский МИД, запрет на действия в отношении земельного участка и здания РЦНК отменили. Однако разъяснения относительно ситуации с квартирами российская сторона не получила.