Иностранцам стало значительно дороже ездить в Россию

РСТ: средняя цена тура в Россию для иностранцев составляет 2 тысячи долларов

Иностранным туристам стало значительно дороже путешествовать по России. Об этом рассказали эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ), передает агентство РИА Новости.

Отмечается, что туры в страну для иностранцев после пандемии COVID-19 подорожали в два раза. «Средняя цена недельного тура с перелетом сейчас составляет около 2 тысяч долларов (181 тысяча рублей), — добавили в РСТ. — При этом в мире есть множество гораздо более дешевых туристических направлений».

Сопредседатель комитета по въездному туризму Алексей Венгин объяснил повышение среднего чека тем, что за последнее время сильно сократилось количество приграничных и низкобюджетных турпоездок.

При этом гендиректор компании «Свой-ТС» Сергей Войтович, подчеркнул, что спрос на поездки в Россию в 2024 году заметно выше, чем 2023-м. «Мы принимаем группы из Гонконга, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Индонезии, Таиланда, из стран Латинской Америки, — добавил он. — Получаем хорошие отзывы, потому что в России есть что посмотреть, это очень привлекательное направление».

Ранее в январе 2024 года китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию. Об этом свидетельствует статистика МИД РФ. В общей сложности за первый месяц текущего года гражданам КНР было выдано 26,3 тысячи виз.