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15:10, 8 февраля 2024Путешествия

Китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию

МИД РФ: китайцам было выдано 26,3 тысячи электронных виз в Россию в январе

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В январе 2024 года китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию. Об этом свидетельствует статистика МИД РФ, которая попала в распоряжение «Известий».

В общей сложности за первый месяц текущего года гражданам КНР было выдано 26,3 тысячи виз. Отмечается, что за время существования программы (с августа 2023 года) китайские туристы получили 112,9 тысячи разрешений на пребывание в России.

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«Это дает толчок для развития туризма, — профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь. — Быстрое оформление, людям не надо никуда ходить и тратить свое личное время».

Эксперт подчеркнула, что путешественники могут оформить электронную визу на срок до 60 дней с правом пребывания в РФ в течение 16 дней.

В феврале иностранцы устремились в Россию с одной целью — в страну стало приезжать больше туристов на лечение. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что поток таких туристов начал формироваться в последнее время.

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      Фариза Бацазова
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