Немец побывал в России и рассказал о странных для него привычках русских

Немец побывал в России и пожаловался на суеверие русских «посидеть на дорожку»

Гражданин Германии побывал в России и рассказал о странных для него привычках русских. О впечатлениях мужчины от поездки у себя в блоге рассказал российский путешественник, отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что немца хорошо приняли в России, местные жители старались во всем ему угодить. Однако иностранец пожаловался, что некоторые россияне «не давали ему покоя» со странными суевериями. «Особенно ему не понравилось, что летом его облили водой посторонние дети, праздник же, все обливаются, — добавил блогер. — Хорошо, что техника не пострадала».

Также жителя ФРГ удивила традиция россиян «посидеть на дорожку». «Сначала он подумал, что это какая-то шутка, — пояснил путешественник. — Но когда взрослые люди совершенно серьезно заставили его усесться на чемоданах в коридоре, он не понимал, что к чему».

Более того, немец отметил одну необычную черту местных. По его словам, русские суеверны, но никогда не могут объяснить ни один из ритуалов, или же объяснения у всех разнятся.

Ранее побывавший в России гражданин Франции назвал три разозлившие его вещи в стране. Так, француз сообщил, что русские часто любят лезть с бестактными вопросами и непрошенными советами.