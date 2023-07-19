Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 19 июля 2023Путешествия

Немец побывал в России и рассказал о странных для него привычках русских

Немец побывал в России и пожаловался на суеверие русских «посидеть на дорожку»

Фото: Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez / Globallookpress.com

Гражданин Германии побывал в России и рассказал о странных для него привычках русских. О впечатлениях мужчины от поездки у себя в блоге рассказал российский путешественник, отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что немца хорошо приняли в России, местные жители старались во всем ему угодить. Однако иностранец пожаловался, что некоторые россияне «не давали ему покоя» со странными суевериями. «Особенно ему не понравилось, что летом его облили водой посторонние дети, праздник же, все обливаются, — добавил блогер. — Хорошо, что техника не пострадала».

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Также жителя ФРГ удивила традиция россиян «посидеть на дорожку». «Сначала он подумал, что это какая-то шутка, — пояснил путешественник. — Но когда взрослые люди совершенно серьезно заставили его усесться на чемоданах в коридоре, он не понимал, что к чему».

Более того, немец отметил одну необычную черту местных. По его словам, русские суеверны, но никогда не могут объяснить ни один из ритуалов, или же объяснения у всех разнятся.

Ранее побывавший в России гражданин Франции назвал три разозлившие его вещи в стране. Так, француз сообщил, что русские часто любят лезть с бестактными вопросами и непрошенными советами.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия дольше часа наносила удар возмездия по Одессе. Поражены портовая инфраструктура и хранилище топлива

    Пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку нашли живой

    В России оценили урон от западных санкций

    Немец побывал в России и рассказал о странных для него привычках русских

    Военкоры сообщили о второй за ночь волне взрывов в Киеве

    В США сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов

    Мужчина пожаловался на разрушающие сексуальную жизнь строгие правила партнерши

    Мужчина заставил жену заниматься сексом с его приятелями и попал под следствие

    Пентагон назвал США единственной мировой державой на сегодняшний день

    400 детей бесследно исчезли после незаконной эвакуации украинскими властями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости