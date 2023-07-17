Француз побывал в России и назвал три разозлившие его вещи в стране

Француз побывал в России и пожаловался на лезущих с бестактными вопросами русских

Побывавший в России гражданин Франции назвал три разозлившие его вещи в стране. О впечатлениях мужчины от поездки у себя в блоге рассказал российский путешественник, отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Так, француз сообщил, что русские часто любят лезть с бестактными вопросами и непрошенными советами. «Фразы "Ой, а когда у вас детки будут? Не молодеете же, пожалеете потом", "А я бы на вашем месте…", "Тощий весь, поел бы хоть нормально" довели иностранца до белого каления, хотя виду он старался и не подавать», — пишет автор публикации.

Также европеец пожаловался на большое количество мусора на улицах российских городов. «Для иностранца было дико видеть разбросанный у баков мусор, оставленные у лавочек бутылки от хмельных напитков», — добавил блогер.

Более того, француз заметил, что многие жители России — хвастуны. «Он отметил, что для людей больше ценно то, что увидят, — пояснил путешественник. — Машина должна быть подороже, а ремонт в спальне не нужен, туда ведь все равно гости не ходят».

Ранее житель Австралии побывал в России и назвал самые противные для него вещи в русской кухне. Больше всего австралийцу по имени Барри не понравились любимые многими россиянами блюдо — салат с майонезом.