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07:45, 5 июля 2023Путешествия

Австралиец побывал в России и рассказал о противных для него вещах

Австралиец побывал в России и назвал салат с майонезом самым противным русским блюдом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Житель Австралии побывал в России и назвал самые противные для него вещи в русской кухне. Своим мнением мужчина поделился с российским тревел-блогером, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что больше всего австралийцу по имени Барри не понравились любимые многими россиянами блюдо — салат с майонезом. «Я так понял, что речь как раз о селедке под шубой, — пояснил путешественник. — Для него ингредиенты максимально плохо сочетаются. Особенно селедка, яйца и майонез».

При этом иностранец рассказал, что такой нежной и кремовой сметаны, как в России, он нигде в мире не пробовал. «Борщ, кстати, не нравился тем, что похлебка кисло-сладкая, что кажется им странным сочетанием, — добавил блогер. — Вообще, многие думают, что у русских проблемы с сочетанием продуктов».

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Австралиец также высоко оценил жареную картошку с лесными грибами на сливочном масле. «Сырники и блинчики с мясной начинкой — лучшее, что он у нас пробовал, — отметил путешественник. — А вот бутерброды с красной икрой им показались противными. Никто их не оценил. Туда же можно отнести бутерброды со шпротами».

Ранее в июне тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова рассказала, что в Австралии живут идеальные для россиянок мужья. По ее словам, австралийцы очень самостоятельные и «их не нужно кормить с ложечки».

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    Фариза Бацазова
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