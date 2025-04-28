В Европе сочли неприемлемой зависимость от российского газа

Еврокомиссар Йоргенсен счел неприемлемым факт зависимости региона от газа из РФ

Факт зависимости европейского региона от поставок российского газа является очевидным. Такое мнение высказал еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что страны Евросоюза (ЕС) по-прежнему зависят от импорта российских энергоресурсов, включая природный и сжиженный газ. Это обстоятельство, подчеркнул Йоргенсен, является «неприемлемым по политическим, моральным и соображениям безопасности».

Еврокомиссар добавил, что в последнее время ЕС стал также зависим от поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Несмотря на это, Йоргенсен заявил, что у европейских стран «существуют возможности импортировать еще больше газа из США».

Власти ЕС объявили о начале программы REPowerEU, направленной на прекращение зависимости от российского газа в 2027 году, после начала боевых действий на Украине. О старте этой энергетической стратегии объявили в мае 2022 года. Йоргенсен заявил, что ЕК вскоре представит дорожную карту по поэтапному отказу от российского газа, однако не стал раскрывать точных сроков.

Одним из способов снизить зависимость от российского газа ранее назывался возможный запрет европейским энергокомпаниям заключать новые контракты на покупку топлива из РФ. Кроме того, утверждалось, что власти ЕС привлекли юристов для поиска способа разрывать долгосрочные контракты с российскими поставщиками без уплаты значительной неустойки.