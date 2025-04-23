Евросоюз собрался запретить новые газовые контракты с Россией

Reuters: ЕК рассматривает запрет новых контрактов на покупку российского газа

Еврокомиссия продолжает искать способы снижения зависимости от российских энергоресурсов и одним из них может стать запрет новых контрактов на покупку газа из России для европейских компаний. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает Reuters.

Ограничения могут оформить в виде специального закона, уточнил источник. Их главной целью станет сокращение спотовых закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается, что инициатива станет доступной для публики 6 мая, когда будет опубликована соответствующая дорожная карта.

Кроме того, еврокомиссары изучают ряд других юридических аспектов, которые позволили бы компаниям расторгать заключенные контракты без уплаты штрафов.

Рассматривая варианты, авторы запрета в первую очередь думают о том, чтобы любые новые меры принесли России вреда больше, чем Евросоюзу. Поэтому в документе будет приведена оценка последствий от разрывов связей с Россией для энергобезопасности региона и влияние предлагаемых действий на топливный рынок.

Сама по себе дорожная карта не является обязывающим документом. Потенциальный механизм должен будет еще получить одобрение Европарламента и большинства стран Евросоюза. Ряд из них уже предупредили, что будут блокировать антироссийские инициативы. Например, премьер Венгрии Виктор Орбан в последние годы пытается по мере возможностей сохранить поставки российских нефти и газа в Европу и является одним из крупнейших их покупателей.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что наращивание закупок СПГ в США помогло бы европейским странам снизить зависимость от российских энергоресурсов. Он напомнил, что энергетическая стратегия Евросоюза предполагает сведение к минимуму зависимости региона от поставок российского газа, в том числе сжиженного.