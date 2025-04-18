В Европе назвали альтернативу российским энергоресурсам

Глава Евросовета Кошта: Американский СПГ мог бы заменить энергоресурсы РФ

Наращивание закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США поможет европейским странам снизить зависимость от российских энергоресурсов. Такое мнение высказал глава Евросовета Антониу Кошта, его слова приводит Bloomberg.

Он напомнил, что энергетическая стратегия Евросоюза (ЕС) в долгосрочной перспективе будет направлена на сведение к минимуму зависимости региона от поставок российского газа, включая СПГ. С учетом этого европейским энергокомпаниям уже сейчас следует «искать хорошие цены на этот вид топлива в США», отметил Кошта. «У ЕС есть отличная возможность увеличить импорт СПГ из США», — резюмировал глава Евросовета.

Стоимость российского СПГ — более низкая в сравнении с американским топливом. Это стало одной из причин наращивания европейскими компаниями этого вида энергоресурсов из РФ. По итогам отопительного сезона 2024-2025 местные компании увеличили закупки СПГ из России на 2,5 процента, или на 300 миллионов кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Франция и Испания, на эти страны пришлось 85 процентов всех поставок из России в регион, уточнили в Международном энергетическом агентстве.

Наращивание экспорта позволило РФ сохранить за собой статус второго крупнейшего поставщика СПГ в европейские страны. Лидером по этому показателю оказались США. Ранее глава Белого дома призывал ЕС увеличить закупки американского сжиженного газа и нефти до 350 миллиардов долларов в денежном выражении. При таком раскладе власти США откажутся от резкого ужесточения таможенной политики в отношении продукции из ЕС. В начале апреля Трамп установил для европейских экспортеров пошлины в размере 20 процентов, но вскоре снизил их вдвое. Послабление будет действовать в течение 90 дней.