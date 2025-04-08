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15:01, 8 апреля 2025Экономика

Трамп назвал условие отмены импортных тарифов для Евросоюза

Трамп: Тарифы для ЕС могут отсрочить при покупке у США нефти и газа на $350 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

США могут отсрочить введение импортных тарифов против Евросоюза (ЕС), если объединение купит американские нефть и газ. Условие отмены пошлин назвал президент Дональд Трамп, его цитирует Politico.

На пресс-конференции в Белом доме глава государства отклонил предложение Брюсселя о взаимной отмене тарифов на автомобили и промышленные товары,

«У нас дефицит торговли с Европейским союзом в размере 350 миллиардов долларов <...> Один из способов, которым он может легко и быстро исчезнуть, если ЕС придется покупать у нас энергоносители», — пояснил он.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен вскоре после переизбрания Трампа предложила начать переговоры о закупке большего количества американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы избежать вероятного ужесточения торговли. По ее словам, ЕС намерен сотрудничать с США в торговле, искать общие интересы и вести переговоры.

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Трамп заявил, что дальше всего на пути возможного снижения тарифов продвинулся ЕС. Они существенно снизили тарифы на автомобили, но этого недостаточно, чтобы большее количество американских товаров поступали в регион.

«Они придумывают правила и предписания, которые разработаны только по одной причине: вы не можете продавать свой продукт в этих странах. И мы не позволим этому случиться. Это называется неденежными барьерами», — подчеркнул Трамп.

В Индонезии тем временем захотели использовать в качестве инструмента переговоров с США по вопросу взаимных торговых пошлин куриные яйца. Такое предложение внес координирующий министр по продовольствию Зулкифли Хасан, поводом стала вспышка птичьего гриппа в США, из-за которого цены на продукт взлетели.

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