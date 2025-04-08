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14:18, 8 апреля 2025Экономика

В одной стране предложили использовать яйца в переговорах с США насчет пошлин

Министр Хасан: Индонезия может сделать яйца инструментом переговоров с США
Вячеслав Агапов

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Индонезия может использовать яйца в качестве инструмента переговоров с США по вопросу взаимных торговых пошлин. Такое предложение внес координирующий министр по продовольствию Зулкифли Хасан, его цитирует агентство ANTARA

Правительство Индонезии вскоре предпримет дипломатические усилия в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести 32-процентные тарифы на импортные товары из азиатской республики. Две страны нуждаются друг в друге, а потому Джакарта будет пытаться избегать торговых войн или ответных тарифов, сосредоточившись вместо этого на переговорах.

«Мы должны дать ответ до 9 апреля. Индонезия готовит план действий, принимая во внимание несколько факторов, включая импорт и инвестиции из США», — пояснил он.

В частности, Джакарта имеет большой потенциал для поставок яиц в США, пострадавшие из-за вспышки вируса птичьего гриппа. Избыток яиц в Индонезии составляет 5 миллиардов в месяц — пока «кому-то не хватает яиц, у нас их больше, чем нужно», пояснил Хасан.

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Президент Прабово Субианто также подтвердил, что, в то время как другие страны столкнулись с дефицитом таких продуктов, как рис и яйца, Индонезия смогла зафиксировать профицит и начать экспорт яиц.

«Мы можем экспортировать яйца. Яиц в избытке, и цены на них начинают снижаться», — отметил он.

Из-за резкого подорожания яиц в США американцы стали красить к Пасхе картошку, лук или зефир. В социальных сетях и на новостных сайтах начали появляться видео о том, как лучше заменить подорожавший продукт. Как заявил Джон Янг, представитель «Джерсийской молочной фермы Янга» в Огайо, в этом году для ежегодной охоты за пасхальными яйцами впервые за 40 лет будут использованы пластиковые аналоги.

Минсельхоз США уже предупреждал о резком росте цен на яйца. В начале года ведомство ожидало роста цен всего на 20 процентов, однако потом прогноз скорректировали — в 2025 году яйца могут подорожать на 41,1 процента. В январе средняя цена на яйца составила 4,95 доллара за дюжину. За месяц их цена взлетела на 13,8 процента по сравнению с ростом в 8,4 процента за декабрь.

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