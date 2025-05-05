В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

Reuters: ЕК ищет законные способы для отказа от газа из РФ через форс-мажор

Отказаться от российского газа по причине форс-мажора в нынешних условиях вряд ли удастся, хоть Еврокомиссия (ЕК) и ищет «законные способы» позволить компаниям делать это, разрывая контракты без штрафов. Об этом со ссылкой на правоведов пишет Reuters.

В публикации говорится, что крайне сложно будет рассчитывать на то, что «форс-мажор сработает», поскольку с момента, когда в ЕС заявили о намерении перестать импортировать газ из РФ, прошли годы, и с 2022-го поставки шли без перебоев.

«Это полная противоположность идеи форс-мажора», — цитирует агентство юриста Агнешку Эсон из Оксфордского института энергетических исследований.

Отмечается, что из России в Европу сейчас поступает почти пятая часть (19 процентов) всего закупаемого газа, включая поставки по трубопроводу «Турецкий поток», а также сделки по СПГ.

Другим способом отказа от российского газа, который, по данным Bloomberg, в ЕК планируют каким-то образом завершить к 2027 году, мог бы стать поэтапный уход от него с помощью санкций на импорт, следует из материала. Правда, признают собеседники журналистов, это потребует поддержки всех членов ЕС при том, что Венгрия не раз обещала блокировать рестрикции против российских энергоресурсов.