Моя страна
20:40, 7 мая 2026

Две патрульные машины сопроводили на дороге важного бобра в российском городе

Две патрульные машины сопроводили на пешеходном переходе в Томске важного бобра
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Две патрульные машины сопроводили важного бобра на пешеходном переходе в российском городе. Ролик публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На размещенных кадрах очевидцы Томска запечатлели мохнатого, который неспешно перебирался между лужами вдоль дороги. Бобер прошел на красный свет, однако местные сотрудники ГАИ помогли ему безопасно добраться до места назначения. Затем животное нашло водоем и уверенно прыгнуло в воду.

В апреле к россиянам залез 20-килограммовый бобер. Жители Уфимского района Башкирии обнаружили животное и вызвали специалистов, которые вывезли грызуна и выпустили у реки.

