Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:14, 17 апреля 2026

К россиянам залез 20-килограммовый бобер

Екатерина Ештокина
Фото: Unsplash

Жители Уфимского района Башкирии обнаружили 20-килограммового бобра, который залез на их участок. Снимок публикует Telegram-канал Mash Batash.

Уточняется, что животное заметили в селе Чернолесовский. Однако бобер оказался мирным и спокойно дождался специалистов, которых вызвали россияне. Эксперты, в свою очередь, вывезли грызуна и выпустили у реки.

Ранее в апреле появление бобров в центре Москвы объяснили. Биолог Иван Башинский отметил, что подросшие особи грызунов с приходом весны отделяются от родителей и ищут собственное место пристанища. При этом зимой бобры ведут малоподвижный образ жизни: почти не покидают своих нор, питаясь заготовленными с осени запасами веток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал Ормузский пролив иранским и поблагодарил Тегеран за снятие блокады. Почему Иран может изменить свое решение?

    Трамп рассказал о сделке по иранскому урану

    Зеленский ввел санкции против представителей РПЦ

    Появилась новая версия смерти спевшего «Очи черные» для Ким Чен Ына российского певца

    Блогерша примерила платья матери из 80-х и 90-х и вызвала ажиотаж в сети

    Захарян пропустит важный матч за «Реал Сосьедад» из-за поноса

    Иран озвучил США угрозу

    Раскрыты подробности расправы в российском супермаркете

    Ревнивец выследил школьницу с любовником через домофон и лишил его сознания

    К россиянам залез 20-килограммовый бобер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok