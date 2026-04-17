К россиянам залез 20-килограммовый бобер

В селе Чернолесовский в Башкирии заметили 20-килограммового бобра

Жители Уфимского района Башкирии обнаружили 20-килограммового бобра, который залез на их участок. Снимок публикует Telegram-канал Mash Batash.

Уточняется, что животное заметили в селе Чернолесовский. Однако бобер оказался мирным и спокойно дождался специалистов, которых вызвали россияне. Эксперты, в свою очередь, вывезли грызуна и выпустили у реки.

Ранее в апреле появление бобров в центре Москвы объяснили. Биолог Иван Башинский отметил, что подросшие особи грызунов с приходом весны отделяются от родителей и ищут собственное место пристанища. При этом зимой бобры ведут малоподвижный образ жизни: почти не покидают своих нор, питаясь заготовленными с осени запасами веток.