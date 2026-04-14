Появление бобров в центре Москвы объяснили поиском жилья

Биолог Башинский: Молодые бобры отправились на поиски собственных мест для жизни

Подросшие особи бобров с приходом весны отделяются от родителей и отправляются на поиски собственного места для жизни, поэтому их часто можно увидеть в центре Москвы. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.

Зимой бобры ведут малоподвижный образ жизни: почти не покидают своих нор, питаясь заготовленными с осени запасами веток. С наступлением весны и таянием льда запасы корма подходят к концу, поэтому животные отправляются на поиски корма.

Биолог добавил, что на зеленых территориях столицы бобры чувствуют себя хорошо, поскольку здесь достаточно корма, а также подходящие условия для жизни. В основном они питаются околоводной и водной травянистой растительностью, корой, ветками, листьями и побегами деревьев.

Преимущественно эти животные ведут ночной образ жизни, но в местах, где для них есть кормовая база, их можно встретить и днем. Бобры играют важную роль: создают опушки и луговые сообщества, а также регулируют уровень воды и создают запруды, что способствует формированию уникальных экосистем, добавил биолог.

