Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:51, 14 апреля 2026Экономика

Появление бобров в центре Москвы объяснили поиском жилья

Биолог Башинский: Молодые бобры отправились на поиски собственных мест для жизни
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подросшие особи бобров с приходом весны отделяются от родителей и отправляются на поиски собственного места для жизни, поэтому их часто можно увидеть в центре Москвы. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Башинский.

Зимой бобры ведут малоподвижный образ жизни: почти не покидают своих нор, питаясь заготовленными с осени запасами веток. С наступлением весны и таянием льда запасы корма подходят к концу, поэтому животные отправляются на поиски корма.

Биолог добавил, что на зеленых территориях столицы бобры чувствуют себя хорошо, поскольку здесь достаточно корма, а также подходящие условия для жизни. В основном они питаются околоводной и водной травянистой растительностью, корой, ветками, листьями и побегами деревьев.

Преимущественно эти животные ведут ночной образ жизни, но в местах, где для них есть кормовая база, их можно встретить и днем. Бобры играют важную роль: создают опушки и луговые сообщества, а также регулируют уровень воды и создают запруды, что способствует формированию уникальных экосистем, добавил биолог.

Ранее в Санкт-Петербурге бобер обрушил дерево на машину. Случай произошел около жилого комплекса в районе Черной речки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok