Бобер повалил дерево на машину россиянина

В Петербурге бобер повалил дерево на припаркованный автомобиль

В Санкт-Петербурге бобер обрушил дерево на машину. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

Случай произошел около жилого комплекса в районе Черной речки. Повалив дерево, бобер отгрыз от ствола ветку и скрылся. Поймать животное не удалось даже специалистам по отлову. Бобра решили оставить в покое, тем более что местные жители к нему уже привыкли — грызун давно живет на берегу и не боится людей.

Ранее в Татарстане семья спасла бобра, застрявшего под деревом. Хвост ему придавило стволом, который он сам же грыз. Освободив из западни, животное отпустили.

В Дании бобер стал причиной остановки движения поездов. Железнодорожное сообщение было прекращено ввиду аварии на мосту: выстроенная бобром плотина изменила течение в ручье, из-за чего водой подмыло фундамент моста.