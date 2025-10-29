Моя страна
В Татарстане семья спасла придавившего себе хвост бобра

Семья из Татарстана спасла бобра, который придавил себе хвост стволом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Татарстане спасли бобра, которому придавило стволом хвост. Об этом сообщает издание «Татарстан 24».

Случай произошел в Кукморском районе республики, возле села Байлянгар. Семья Аглиуллиных обнаружила в лесу бобра, застрявшего под весом ствола, который он грыз. Зверь не мог самостоятельно освободиться. Супруги аккуратно раскопали землю вокруг животного и вызволили его из западни. Он немного отдохнул, а затем уплыл в ближайший водоем.

Ранее упитанный бобер решил построить плотину в Зеленоградске и попал на видео. По словам авторов ролика, они застали его за ужином. «Ждем, когда догрызет дерево. Такой жирненький», — заметил мужчина и позже уточнил, что животное строило плотину.

    Все новости