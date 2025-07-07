Жирненький бобер решил построить плотину в российском городе и попал на видео

Жирненький бобер решил построить плотину в Зеленоградске и попал на видео

Жирненький бобер решил построить плотину в Зеленоградске и попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amber Mash.

Очевидцы запечатлели на камеру грызущего молодую иву бобра в центре российского города. По словам авторов ролика, они застали его за ужином. «Ждем, когда догрызет дерево. Такой жирненький», — заметил мужчина и позже уточнил, что животное строило плотину.

Ранее сообщалось, что упитанный грозный бобер зашел на челябинский завод «Метран», расположенный на Новоградском проспекте, и отказался покидать его. В предприятии рассказали, что животное сделало себе жилище, натащив в нее веток и листьев, и заверили, что его новый дом сносить не будут.