Грозный бобер поселился на заводе в России и отказался покидать его

Бобер зашел на завод в Челябинске, удачно попал в кадр и отказался уходить

Упитанный грозный бобер зашел на челябинский завод «Метран», расположенный на Новоградском проспекте, и отказался покидать его. Прогулку нежданного гостя запечатлели на видео, им поделилось издание 74.ru.

На съемке с камеры видеонаблюдения показано, как бобер неспешно идет по площадке среди строительных материалов. Затем на видео показали, как он топчется по зеленому газону, двигаясь к лавочкам.

В российском предприятии уточнили, что животное явилось на завод рано утром. Там, где рабочие заканчивают строительство, осталась канава. В ней же бобер сделал свое жилище, натащив в нее веток и листьев. Как рассказали в «Метране», он прорыл в земле вентиляционное отверстие и людям пока не показывается.

На предприятии заверили, что дом бобра-новосела сносить не будут. Его жилище специально огородили, чтобы сохранить в целости.

В то же время в «Метране» уточнили, что позже зверю все-таки придется уйти с завода. «Наши специалисты связались с региональным Минэкологии. Подготовлен официальный запрос на его цивилизованное перемещение с территории предприятия в естественную среду обитания», — сказано в сообщении.

Ранее бобра запечатлели недалеко от поселка Гордеевский в Троицком районе Алтайского края. Он вышел на большую трассу, которая ведет в город Бийск. Россиянин, заметивший животное, назвал его «инспектором Тимофеем».