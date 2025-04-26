Бобер-инспектор вышел на российскую трассу и попал на видео

Россиянин заснял на видео бобра-инспектора на трассе в Алтайском крае

Россиянин заснял на видео бобра, который неожиданно вышел на асфальтированную дорогу на Алтае. Запись публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Бобра запечатлели недалеко от поселка в Гордеевский в Троицком районе Алтайского края. Он вышел на большую трассу, которая ведет до города Бийск.

В ролике показано, как животное медленно идет вперед. В этот же момент водитель притормозил и начал общаться с ним, как с инспектором ГИБДД.

«Вот такой вот бобер нагло идет по пешеходному переходу…» — заявил очевидец. Затем он показал животное вблизи: его большое тельце, длинный хвост и лапы. В шутку россиянин назвал его Тимофеем, который после непродолжительной «беседы» пошел дальше по своим «бобриным делам».

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