Продажи компьютеров в России резко сократились

«Ведомости»: Продажи персональных компьютеров упали в России в 2025-м на 25-30 %

Розничные продажи настольных персональных компьютеров упали в России на 25-30 процентов как в физическом, так и в стоимостном выражении — до 981 тысячи устройств и 48 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика» пишут «Ведомости».

В материале отмечается, что резкое падение произошло на фоне удорожания электронных компонентов, а также смены приоритетов покупателей. Ожидается, что тенденция на рынке сохранится и в 2026 году. По словам директора IT-компании EvApps Альфреда Столярова, офисы массово заменяют ПК на ноутбуки и мини-компьютеры из Китая, а сама статистика, согласно которой в топе продаж сейчас находятся небрендированные компьютеры и российские бренды, как правило, не учитывает ввоз из стран Запада и активизировавшийся вторичный рынок.

В прошлом году на российском рынке также наблюдалось значительное падение продаж смартфонов и ноутбуков. Так, реализация ноутбуков сократилась в 2025-м в пределах 15-30 процентов.