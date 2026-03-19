Экономика
09:03, 19 марта 2026Экономика

«Ведомости»: Продажи персональных компьютеров упали в России в 2025-м на 25-30 %
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Розничные продажи настольных персональных компьютеров упали в России на 25-30 процентов как в физическом, так и в стоимостном выражении — до 981 тысячи устройств и 48 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика» пишут «Ведомости».

В материале отмечается, что резкое падение произошло на фоне удорожания электронных компонентов, а также смены приоритетов покупателей. Ожидается, что тенденция на рынке сохранится и в 2026 году. По словам директора IT-компании EvApps Альфреда Столярова, офисы массово заменяют ПК на ноутбуки и мини-компьютеры из Китая, а сама статистика, согласно которой в топе продаж сейчас находятся небрендированные компьютеры и российские бренды, как правило, не учитывает ввоз из стран Запада и активизировавшийся вторичный рынок.

В прошлом году на российском рынке также наблюдалось значительное падение продаж смартфонов и ноутбуков. Так, реализация ноутбуков сократилась в 2025-м в пределах 15-30 процентов.

    Последние новости

    В России назвали последний крупный узел обороны ВСУ

    Стала известна судьба бывшего завода Toyota

    В США призвали остановить вышедший из-под контроля Израиль

    Дочь миллиардера высказалась об особенностях брака с богачом

    Продолжительность жизни бойцов ВСУ в Сумской области раскрыли

    Москвичи начали путешествовать по Москве

    Названы неочевидные факторы риска преждевременной смерти женщин

    Продажи компьютеров в России резко сократились

    Стало известно о новой фазе войны в Иране

    Тревел-блогерша перечислила удивляющие китайцев в России вещи

    Все новости
