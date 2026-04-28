Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 28 апреля 2026Экономика

В России приготовились к проблемам с урожаем

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сроки проведения посевных кампаний в европейской части России сдвигаются на несколько недель, что несет риски для урожая яровых культур. Об этом со ссылкой на мнения сельхозпроизводителей пишут «Известия».

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников объяснил, что работы задерживаются уже на две недели. На майских праздниках россияне традиционно приступали к посадке картофеля, но в этом году в столкнувшихся с плохой погодой регионах лучше подождать, потому что температура почвы еще не поднялась до восьми градусов.

В свою очередь, глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Тульской области Евгений Подшебякин посетовал на высокую влажность почвы, с которой невозможно работать. Отдельным риском он назвал возможность дальнейшего пересушивания почвы, что сделает поздний сев неблагоприятным и повлияет на качество урожая.

Фермер из Воронежа Никита Токмаков также объяснил, что поздний сев увеличивает риски в случае дождливой осени, из-за которой собрать весь урожай не получится.

Глава Минсельхоза Оксана Лут неделю назад признавала, что из-за неподходящей погоды динамика ярового сева хуже, чем годом ранее. «Мы еще даже не посеяли, прогноза нет, но все будет хорошо», — заверяла она.

Ранее сообщалось, что выпуск сельскохозяйственной техники в России продолжил падать из-за отсутствия у аграриев денег на обновление парка. Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий подчеркнул, что аграрии продают свой товар на грани себестоимости, поэтому вместо плановой замены техники им приходится чинить имеющуюся, что обязательно негативно скажется на урожае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok