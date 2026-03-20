07:30, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Путешественники назвали сильнее всего разочаровавшие их города Европы

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BABAROGA / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit перечислили сильнее всего разочаровавшие их города Европы. В перечень вошли многие популярные у туристов места.

«Брюссель. Должно быть, мне следовало поехать в Брюгге, я слышал, что это просто чертова сказка». — написал один из пользователей. «Вена показалась мне красивой, но немного безжизненной», — констатировал другой. «Цюрих — пресный и скучный город», — пожаловался третий.

Кроме того, многие пользователи оказались не в восторге от итальянского Милана. Некоторые открыто назвали его «помойкой за пределами главных улиц», порекомендовав посетить вместо него расположенные неподалеку Турин и Болонью.

Также отдельными комментаторами упоминались Берлин, Амстердам, Дубровник, Флоренция и Прага. Правда, практически во всех этих случаях находились те, кто с теплотой вспоминает свои поездки в эти города.

Ранее путешественники назвали самые негостеприимные страны мира. В их числе оказались, среди прочих, Латвия, Япония и Россия.

    Последние новости

    «Плана Б не существует». Макрон оценил бунт Венгрии и Словакии по вопросу кредита для Украины и порассуждал о доверии к ЕС

    Госдеп США начал искать куратора для ВСУ

    Порнозвезде предъявили обвинения в оскорблении нравственности после секса с тысячей мужчин

    КНДР переняла опыт России на СВО и создала новый вид войск

    Пиво в России резко подорожало

    Бывшего иранского футболиста ряда клубов РПЛ исключили из сборной страны

    Описана ситуация с выявлением новых очагов пастереллеза в Новосибирской области

    На Западе признали фиаско с Россией и Ираном

    Правоохранители начнут розыск осужденного в российском регионе «крабового короля»

    Чемпион Украины по картингу стал обучать российских военных в зоне СВО

    Все новости
