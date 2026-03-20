Путешественники назвали сильнее всего разочаровавшие их города Европы

Пользователи Reddit перечислили сильнее всего разочаровавшие их города Европы. В перечень вошли многие популярные у туристов места.

«Брюссель. Должно быть, мне следовало поехать в Брюгге, я слышал, что это просто чертова сказка». — написал один из пользователей. «Вена показалась мне красивой, но немного безжизненной», — констатировал другой. «Цюрих — пресный и скучный город», — пожаловался третий.

Кроме того, многие пользователи оказались не в восторге от итальянского Милана. Некоторые открыто назвали его «помойкой за пределами главных улиц», порекомендовав посетить вместо него расположенные неподалеку Турин и Болонью.

Также отдельными комментаторами упоминались Берлин, Амстердам, Дубровник, Флоренция и Прага. Правда, практически во всех этих случаях находились те, кто с теплотой вспоминает свои поездки в эти города.

