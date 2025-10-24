Путешественники назвали самые негостеприимные страны мира

Пользователи портала Reddit в тематическом подфоруме для путешественников перечислили наиболее и наименее гостеприимные, на их взгляд, государства мира. В самом популярном комментарии оказалось упомянута постсоветское государство.

«Назову пусть не страну, а единственную сотрудницу кофейни в Латвии, отказавшуюся меня обслуживать из-за того, что я американец. В остальном Рига прекрасна. Самыми гостеприимными оказались Иордания и Тайвань. Все были очень добры и милы», — написал автор.

Среди других гостеприимных стран чаще всего упоминались Исландия и Япония, нередко мелькали небольшие европейские государства — Босния, Хорватия и Словакия, а также страны ближневосточного региона. Один из пользователей назвал гостеприимной страной Россию, которая, впрочем, другие отнесли к списку наименее гостеприимных государств. В него также часто включали Германию, Францию и Италию.

Ранее пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречается столица Бельгии — Брюссель.