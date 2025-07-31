Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Туристы назвали самые разочаровавшие их города Европы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречается столица БельгииБрюссель.

«Я просто не могу любить этот город и людей, которые там живут. Просто фу. Мусор на тротуарах, постоянная вонь, люди дружелюбны снаружи, но гнилые внутри. Отвратительно», — написала одна из путешественниц о Брюсселе.

Кроме того, нередко упоминались два города, традиционно пользующиеся популярностью у туристов — Милан и Афины. Про Милан один из туристов написал, что это «самый уродливый и разочаровывающий город», в котором ему когда-либо довелось побывать. Греческую же столицу описали фразой: «Много мусора в общественных местах, исторические памятники не ухожены, заросли сорняками, покрыты граффити, как, впрочем, и курсирующие по стране поезда».

«Мой выбор — Цюрих. Это странная смесь немецкого аутизма и какой-то странной формы скандинавского утилитаризма. Он безликий, скучный, безжизненный, еда — дрянь, все ужасно дорого. Это просто унылое место с потрясающими пейзажами вокруг, в котором крутятся огромные деньги», — написал еще один участник обсуждения.

Другими вариантами ответов стали Париж, Рим, Стамбул, Братислава, Дортмунд, Шарлеруа, Тирана, Роттердам и Дублин. Российские города путешественниками не упоминались.

Ранее побывавший в Азии российский турист описал один из самых популярных городов фразой «мое главное разочарование». Речь о Сеуле, показавшемся автору скучным и однотипным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Добавить здесь нечего». В России оценили тайные переговоры о смене власти на Украине. Чем это может обернуться?

    Названа доля фальсификата на рынке стройматериалов в России

    Продажи оземпика в России взлетели

    Жителям Камчатки назвали время прихода самых опасных афтершоков

    Возникший после атаки ВСУ на российский регион мощный пожар сняли на видео

    Жители европейской страны стали чаще болеть и хуже учиться из-за чрезмерного богатства

    Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет

    Стало известно о возможном запрете на въезд в Россию для украинского журналиста

    МИД назвал преждевременным разговоры о новом раунде переговоров между Россией и США

    ВСУ пытались ударить по объектам транспортно-энергетической сферы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости