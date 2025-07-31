Туристы назвали самые разочаровавшие их города Европы

Пользователи Reddit перечислили города Европы, которые произвели на них наиболее отталкивающее впечатление. Среди наиболее популярных ответов нередко встречается столица Бельгии — Брюссель.

«Я просто не могу любить этот город и людей, которые там живут. Просто фу. Мусор на тротуарах, постоянная вонь, люди дружелюбны снаружи, но гнилые внутри. Отвратительно», — написала одна из путешественниц о Брюсселе.

Кроме того, нередко упоминались два города, традиционно пользующиеся популярностью у туристов — Милан и Афины. Про Милан один из туристов написал, что это «самый уродливый и разочаровывающий город», в котором ему когда-либо довелось побывать. Греческую же столицу описали фразой: «Много мусора в общественных местах, исторические памятники не ухожены, заросли сорняками, покрыты граффити, как, впрочем, и курсирующие по стране поезда».

«Мой выбор — Цюрих. Это странная смесь немецкого аутизма и какой-то странной формы скандинавского утилитаризма. Он безликий, скучный, безжизненный, еда — дрянь, все ужасно дорого. Это просто унылое место с потрясающими пейзажами вокруг, в котором крутятся огромные деньги», — написал еще один участник обсуждения.

Другими вариантами ответов стали Париж, Рим, Стамбул, Братислава, Дортмунд, Шарлеруа, Тирана, Роттердам и Дублин. Российские города путешественниками не упоминались.

Ранее побывавший в Азии российский турист описал один из самых популярных городов фразой «мое главное разочарование». Речь о Сеуле, показавшемся автору скучным и однотипным.