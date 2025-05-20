Российский турист описал популярный город Азии фразой «мое главное разочарование»

Побывавший в Азии российский турист описал один из самых популярных городов фразой «мое главное разочарование». О поездке в Сеул мужчина рассказал на странице @zowenslugger в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор публикации заметил, что, как и все, мечтал попасть в Южную Корею, но столица страны показалась ему скучной и однотипной. «Каждый район — как клон предыдущего. Никаких "вау". Никаких открытий. Кухня — специфичная. Люди — закрытые», — объяснил он.

Турист заключил, что не вернулся бы в Сеул, и добавил город в свой антитоп.

Ранее россиянка побывала в Южной Корее и назвала один «большой зеленый флаг» популярной азиатской страны. По словам путешественницы, в Сеуле можно оставить вещи в любом месте и обнаружить их там же, вернувшись спустя время.