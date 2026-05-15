Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 15 мая 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на три дня без воды

Жители Новочеркасска пожаловались на три дня без воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители Новочеркасска Ростовской области пожаловались на три дня без воды. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о Промышленном районе, а также расположенном рядом Персиановском поселке — воды там нет с 12 мая. Сначала коммунальщики называли это плановым отключением, однако после подачи в 10 метрах от работ внезапно прорвало трубу, и процесс ремонта затянулся. По словам местных жителей, городской поставщик, компания «Экотехнологии», пообещал подвоз воды, но не озвучил график. В результате в районах, которые остались без водоснабжения, в магазинах закончилась бутилированная негазированная вода.

По информации источника, после того, как люди стали возмущаться происходящим в комментариях в соцсетях губернатора Юрия Слюсаря и городской администрации, некоторых пользователей стали блокировать. Несмотря на то что мэр Новочеркасска Павел Исаков заявил об устранении аварии, местные жители утверждают, что утром 15 мая вода из кранов лилась лишь тонкой струей.

Ранее сообщалось, что два города Ставрополья, Железноводск и Невинномысск, остались без воды из-за аварий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    Россиянкам посоветовали выбирать наряды в стиле 2000-х на выпускной

    Россияне высказались о доверии Путину

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok