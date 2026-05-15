Жители российского города пожаловались на три дня без воды

Жители Новочеркасска Ростовской области пожаловались на три дня без воды. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о Промышленном районе, а также расположенном рядом Персиановском поселке — воды там нет с 12 мая. Сначала коммунальщики называли это плановым отключением, однако после подачи в 10 метрах от работ внезапно прорвало трубу, и процесс ремонта затянулся. По словам местных жителей, городской поставщик, компания «Экотехнологии», пообещал подвоз воды, но не озвучил график. В результате в районах, которые остались без водоснабжения, в магазинах закончилась бутилированная негазированная вода.

По информации источника, после того, как люди стали возмущаться происходящим в комментариях в соцсетях губернатора Юрия Слюсаря и городской администрации, некоторых пользователей стали блокировать. Несмотря на то что мэр Новочеркасска Павел Исаков заявил об устранении аварии, местные жители утверждают, что утром 15 мая вода из кранов лилась лишь тонкой струей.

Ранее сообщалось, что два города Ставрополья, Железноводск и Невинномысск, остались без воды из-за аварий.