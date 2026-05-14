15:03, 14 мая 2026Экономика

Два российских города остались без воды

Железноводск и Невинномысск остались без воды из-за аварий
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Железноводск и Невинномысск Ставропольского края остались без воды из-за аварий. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова и главу Невинномысска Михаила Миненкова сообщило агентство «Интерфакс».

Оба инцидента произошли накануне, вечером 13 мая. Глава Ставрополья рассказал, что причиной ограничения водоснабжения в Железноводске стала авария на участке Кубанского водовода, питающего город. Он добавил, что поручил региональному министерству ЖКХ и «Крайводоканалу» начать ремонт ранним утром, а администрации Железноводска вместе с водоканалом — обеспечить подвоз воды. Что касается Невинномысска, причиной аварии стало внезапное отключение света на фильтровальной станции водоканала.

В данный момент специалисты занимаются ликвидацией аварий. Вернуть воду в дома, санатории и другие социальные объекты обещают в ближайшее время.

Ранее стало известно, что жителям Бодайбо приходится выживать без воды четвертые сутки.

