Обвиненную в педофилии российскую учительницу выпустили из СИЗО

«78.ru»: Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга отпустили под подписку

Суд изменил меру пресечения для учительницы из Санкт-Петербурга, которую обвинили в совращении 12-летних школьников. Об этом стало известно «78.ru».

22-летнюю Афину Симеонидис отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. По словам ее отца, это произошло во вторник, 23 декабря.

Педагога из Петербурга задержали и отправили в СИЗО 18 декабря. Девушку обвинили в совращении двух учеников, а в ее телефоне нашли откровенную переписку со школьниками.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом Симеонидис и поручил выпустить ее из-под стражи.

