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Из жизни
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08:01, 24 июня 2026Из жизни

Огромные пауки-Носферату захватили государство в Европе

Люксембург захватили пауки-Носферату
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Holger Kirk / Shutterstock / Fotodom  

Люксембург захватили огромные пауки-Носферату, получившие такое прозвище из-за рисунка на спинке, напоминающего силуэт вампира графа Орлока из фильма «Носферату». Об этом сообщает Luxembourg Times.

Речь идет о средиземноморском виде Zoropsis spinimana, который с 2000-х годов активно расшииряет свой ареал обитания на север из-за глобального потепления. Теперь эти восьмисантиметровые членистоногие окончательно покорили территорию маленького государства в Европе. Первый экземпляр был зафиксирован учеными в 2020 году в районе города Дюделанж, а с тех пор, по данным портала iNaturalist.lu, они регулярно попадают в объективы фотокамер местных жителей.

В отличие от большинства собратьев, пауки-Носферату не плетут паутину, а активно охотятся ночью, из-за чего их часто можно встретить в жилых домах, где благодаря своим размерам и мощным хелицерам они вызывают настоящую панику. Однако, как уверяет биолог Александр Вайганд, бояться их не стоит: укус, сравнимый с пчелиным или осиным, для человека совершенно не опасен, и он лично не знает никого, кто бы от него пострадал.

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Тем не менее для арахнологов это вторжение — наглядная демонстрация того, как быстро южные виды адаптируются к новым условиям. Ученые подчеркивают, что активное расселение пауков по Европе — это прямое следствие изменения климата.

Ранее сообщалось, что исследователи проекта Ocean Census за последний год обнаружили в глубинах океана более тысячи новых видов. Среди самых интересных находок ученые выделяют плотоядные «шары смерти» с крючками, полупрозрачных «акул-призраков» со светящимися глазами и червя, прячущегося глубоко внутри полупрозрачной губки.

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