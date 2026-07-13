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16:03, 13 июля 2026Культура

Умерла звезда сериалов по комиксам Marvel

Актриса Вай Чинхо из сериала по комиксам Marvel «Сорвиголова» умерла в возрасте 83 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: SMG via ZUMA Wire / Legion-Media

Актриса Вай Чинхо, известная по роли мадам Гао в проектах киновселенной Marvel, умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, Чинхо ушла из жизни 10 июля. Коллеги артистки отметили, что причиной смерти стал инсульт. Представитель актрисы сообщил изданию, что ее семья выразила глубокую благодарность всем, кто поддержал близких и родных Вай.

Она снималась в сериалах «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники», где сыграла влиятельную злодейку, занимавшуюся торговлей наркотиками в Нью-Йорке. Также Чинхо озвучила одного из персонажей культовой видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas.

Ранее стало известно, что умер известный сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей. Он создал персонажа Карателя и историю о Человеке‑пауке «Ночь, когда умерла Гвен Стейси».

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