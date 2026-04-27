22:53, 27 апреля 2026

Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC Джерри Конвей в возрасте 73 лет
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Leco Viana / Global Look Press

Умер известный сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей. Об этом со ссылкой на семью сообщила пресс-служба компани.

Он ушел из жизни в возрасте 73 лет. Он создал персонажа Карателя и историю о Человеке‑пауке «Ночь, когда умерла Гвен Стейси». «Он был вдумчивым, глубоко чувствующим эмоциональную и нравственную составляющую повествования», — отмечается в сообщении.

Конвей родился 10 сентября 1952 года. Уже в возрасте 16 лет он дебютировал как создатель комиксов.

Ранее на 69-м году жизни скончался американский писатель, актер и сценарист Питер Аллен Дэвид, известный под аббревиатурой PAD. За свою карьеру Питер Дэвид работал над множеством комиксов, включая «Невероятного Халка», «Капитана Марвела», «Человека-паука», «Аквамена» и другими.

