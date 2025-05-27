Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

Автор комиксов Marvel и DC Питер Дэвид ушел из жизни в возрасте 68 лет

Американский писатель, актер и сценарист Питер Аллен Дэвид, известный под аббревиатурой PAD, умер на 69-м году жизни. Об этом пишет ScreenRant.

Сообщается, что Дэвида не стало 24 мая. Издание отмечает, что писатель умер после продолжительной болезни.

За свою карьеру Питер Дэвид работал над множеством комиксов, включая «Невероятного Халка», «Капитана Марвел», «Человека-паука», «Аквамена» и другими. Отмечается, что именно благодаря Дэвиду удалось глубже раскрыть образ Брюса Бэннера и возродить популярность персонажа. В одном из его выпусков «Невероятного Халка» впервые появилась команда «Громовержцев».

Кроме того, писатель создал комиксы и романы для франшизы «Звездный путь», в том числе серию «Новый рубеж». Он также являлся сценаристом научно-фантастического шоу «Вавилон 5» и анимационного сериала «Юная Лига Справедливости».