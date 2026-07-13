Стюардесса едва не выгнала пассажира из самолета из-за надписи на футболке

Пассажира в футболке с надписью про бомбардировку детей едва не выгнали из самолета в США

В США стюардесса авиакомпании United Airlines едва не выгнала из самолета пассажира из-за надписи на его футболке, которую она посчитала оскорбительной. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел на рейсе из Атланты в Ньюарк 4 июня, однако подробности о нем стали известны только сейчас. Житель Нью-Джерси Сэм Саадех надел в аэропорт майку с фразой «Бомбардировка детей — это не самооборона». Мужчина, имеющий палестинское происхождение, заявил, что надпись имеет более глубокий смысл и привлекает внимание к проблеме защиты детей.

В беседе с журналистами Саадех признался, что после посадки его вывели из салона и попросили переодеться. Пассажир последовал этому совету, однако даже после разговора с сотрудниками перевозчика так и не получил ответы на свои вопросы.

«Вы считаете, что детей нельзя бомбить, или что детей нужно бомбить? Что вас так оскорбляет?» — спросил мужчина у бортпроводницы, которую возмутила надпись на его футболке.

После произошедшего возмущенный Саадех обратился за помощью к юристам и подал официальную жалобу в Министерство транспорта США. «В конце концов, эта футболка, на мой взгляд, ясно показывает, что я считаю бомбардировку детей неправильной... независимо от того, палестинец вы или из Мобила, штат Алабама», — заключил он.

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