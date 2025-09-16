Россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины

Shot: Россияне устроили драку на борту самолета Nordwind из Оренбурга в Москву

Россияне устроили драку на борту самолета авиакомпании Nordwind, летевшего из Оренбурга в Москву, из-за надписи на футболке незнакомой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что один из пассажиров лайнера во время полета выпил алкоголь и стал проявлять агрессию в отношении попутчицы. Ему не понравилась надпись про помощь наркозависимым на ее футболке. Дебошир стал угрожать пассажирке, а также другим людям, сидевшим рядом.

Тогда в ситуацию вмешался еще один мужчина, который попытался успокоить нарушителя порядка. В результате их перепалка переросла в драку. Члены экипажа пытались усмирить пассажиров. Конфликт продолжился даже после приземления, а его участники обратились в полицию с жалобой.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно жителя Ингушетии, напавшего на полицейского в аэропорту. По данным ведомства, в марте 2025 года пьяный пассажир в аэропорту Сургута нарушал общественный порядок.