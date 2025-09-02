Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:41, 2 сентября 2025Силовые структуры

Пассажир самолета набросился на российского полицейского в аэропорту

В ХМАО вынесли приговор пассажиру, напавшему на полицейского в аэропорту
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница «Центральное МСУТ СК России» во Вконтакте

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно жителя Ингушетии, напавшего на полицейского в аэропорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») и статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в марте 2025 года пьяный пассажир в аэропорту Сургута нарушал общественный порядок. Во время задержания он ударил полицейского.

Ранее стало известно, что в Ярославле задержали мужчину, угрожавшего полицейским гранатой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

    В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

    Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе

    На Западе рассказали о потеплении отношения к Путину в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости