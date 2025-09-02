Пассажир самолета набросился на российского полицейского в аэропорту

В ХМАО вынесли приговор пассажиру, напавшему на полицейского в аэропорту

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно жителя Ингушетии, напавшего на полицейского в аэропорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») и статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в марте 2025 года пьяный пассажир в аэропорту Сургута нарушал общественный порядок. Во время задержания он ударил полицейского.

