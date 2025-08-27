Силовые структуры
14:41, 27 августа 2025Силовые структуры

Россиянин после ссоры с девушкой достал гранату и угрожал полицейским

В Ярославле задержали мужчину, угрожавшего полицейским гранатой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ярославле задержали мужчину, угрожавшего полицейским гранатой. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в одном из домов на улице Курчатова произошел бытовой конфликт. На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов и смогли уладить ссору между ругавшимися сожителями. После этого полицейские вышли на лестничную клетку, и в этот момент 31-летний мужчина достал предмет, похожий на гранату. Затем он выдернул чеку и стал угрожать. При попытке обезвредить злоумышленника граната выпала и раздался хлопок. Она оказалась страйкбольной.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика сбил московского полицейского после просьбы показать документы.

