Гендиректор Пушкинского музея покинет свой пост

Гендиректор Пушкинского музея Лихачева покинет свой пост

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Елизавета Лихачева покинет свой пост, об этом сообщает «Коммерсантъ»

Она занимала эту должность с марта 2023 года. Новым гендиректором Пушкинского музея станет руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. Ее официально представят коллективу 17 января.

Ранее генеральный директор Музейного объединения «Музеи Москвы» Анна Трапкова была назначена на должность директора Музея ГУЛАГа. Она прошла программу «Высшая школа управления в сфере культуры».

