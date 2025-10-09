Европейскую страну уличили в опасном для всей планеты действии

The Guardian: Британия стала отправлять на 84 % больше мусора в бедные страны

Великобритания решила проблему с отходами необычным способом — за последний год страна стала отправлять на 84 процента больше мусора в развивающиеся страны. В опасном для всей планеты действии уличили европейскую страну аналитики организации The Last Beach Cleanup, данные их отчета приводит The Guardian.

Ежегодно британцы направляют в бедные страны около 600 тысяч тонн пластикового мусора — страна удерживает звание одного из мировых лидеров по экспорту отходов. Только за первые шесть месяцев 2025 года поставки мусора из Великобритании в Индонезию выросли с 525 до 24 тысяч тонн, а в Малайзию — 18,87 тысячи до 28,67 тысячи тонн.

Опасность такого способа решения экологической проблемы в том, что, пока ситуация с мусором улучшается в одной стране, более уязвимые регионы должны страдать еще сильнее. То есть поток отходов просто перетекает в другое место, создавая огромные свалки.

Эксперты и экологические активисты считают, что наиболее верный путь — взять каждой стране ответственность за свой мусор. Для этого властям нужно развивать внутреннюю инфраструктуру для переработки отходов и активнее отказываться от использования и производства пластика.

Ранее стало известно, что россияне начали больше мусорить. По итогам 2024 года среднестатистический житель страны оставил после себя на 1 процент (или на 3 килограмма) больше бытовых отходов, чем годом ранее, выяснили эксперты.

