18:52, 15 марта 2026Среда обитания

Молдавия ввела режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: AP

Власти Молдавии ввели режим экологической тревоги после загрязнения Днестра из-за утечки топлива в реку на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну, его слова приводит ТАСС.

«Введен режим тревоги из-за экологической ситуации в бассейне реки Днестр на 15 дней», — сказал он по итогам заседания, на котором обсуждалась ситуация вокруг загрязнения источника питьевой воды.

Ранее правительство Молдавии заявило, что Украина поставила под угрозу главный источник питьевой воды в Молдавии — реку Днестр. В нее продолжает поступать нефть с украинской территории.

