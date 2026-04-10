Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
05:31, 10 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам перечислили способы победить страх вождения после ДТП

Психолог Ликунова дала три упражнения, которые помогут от фобии после ДТП
Марина Аверкина

Нередко водители, пережившие ДТП, боятся снова садиться за руль. Кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала «Ленте.ру» о практических упражнениях, которые могут помочь победить страх вождения.

Эксперт объяснила, что появление фобии после аварии — это защитный механизм, который запускает мозг, чтобы уберечь от повторного травмирующего опыта. «Мозг формирует жесткую связку: машина — опасность. И каждый раз, когда человек садится за руль, тревога и страх начинают управлять им», — говорит специалист.

Нужно осознать, что страх — это не враг, а реакция на пережитый опыт, в отличие от тревоги, которая всегда живет в будущем. «Поэтому важно дать понять мозгу, что опасность осталась в прошлом. Для этого нужно вернуть себя в реальность — авария уже произошла, но сейчас вы в другом месте, в других условиях и с другими возможностями», — объясняет психолог.

Она не рекомендует заставлять себя садиться в машину, если есть страх и тревога, потому что насилие над собой только закрепляет страх. Но и полное игнорирование — ловушка. «Чем дольше человек не садится за руль, тем сильнее становится тревога. Поэтому нужен не рывок, а постепенное возвращение. Три простых практических упражнения будут способствовать этому», — подчеркивает Ликунова.

Для начала нужно обязательно письменно ответить на три вопроса: что именно произошло во время аварии, что находится под контролем водителя, на что он может повлиять в процессе управления автомобилем? Ответы должны быть развернутыми, с максимальным детализированием. «Это упражнение поможет вернуться из прошлого в реальность и не застревать в травме», — уточняет специалист.

Следующим этапом станет дозированное возвращение. «Ни в коем случае не садитесь резко за руль. Начните привыкать к машине заново: посидите за рулем, включите и выключите зажигание, заведите двигатель. Следующим шагом может стать небольшая поездка по двору, парковке, знакомому маршруту. Постепенно усложняйте путь», — советует психолог. Она также рекомендует взять несколько занятий с инструктором, чтобы вернуть себе уверенность и контроль.

Одним из самых эффективных способов снизить тревогу здесь и сейчас Варвара Ликунова называет дыхательную практику, которая заключается в глубоком вдохе на четыре счета и выдохе на шесть. Длинный выдох снижает тревогу и возвращает контакт с телом.

«Иногда после ДТП действительно нужна пауза. Если вождение не критично для жизни, можно взять осознанный перерыв. Но если машина — это повседневная необходимость и работа, страх лучше не игнорировать, а прорабатывать. Возвращаться к вождению нужно в своем темпе», — подытожила эксперт.

Ранее кризисный психолог перечислила три признака автомобильной зависимости, а также причинах ее появления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok