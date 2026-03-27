Россиянам перечислили признаки автомобильной зависимости

Кризисный психолог Ликунова назвала три признака автомобильной зависимости

Специалисты все чаще говорят о существовании автомобильной зависимости. Какие у нее признаки, почему это происходит, а также какие риски несет такая форма, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

«Первый тревожный сигнал — стресс при мысли, что машина сломалась, нет парковки или придется ехать на общественном транспорте. Второй — привычка садиться за руль даже ради короткой дистанции, когда пешком действительно быстрее. Третий — ощущение уязвимости без автомобиля, будто только за рулем вы в безопасности и контролируете ситуацию», — объясняет специалист.

На появление такой зависимости влияет несколько факторов. Прежде всего, социальный — автомобиль давно стал символом свободы, независимости и статуса. «Добавьте к этому тревогу и стресс — машина превращается в «щит» от внешнего мира. За рулем проще переносить пробки, плохую погоду, всеобщий хаос и даже других людей», — объясняет Ликунова. Немаловажен и биологический аспект, когда мозг запоминает удовольствие — от скорости, музыки в салоне, чувства контроля. «Со временем поездка становится потребностью даже без реальной цели. А для многих машина — еще и часть самооценки, поэтому временный отказ от машины или ее исчезновение может вызывать раздражение и даже чувство неполноценности», — отмечает психолог.

Кому-то автомобильная зависимость может показаться практически безобидной. Но это не так, предупреждает эксперт. Прежде всего, речь о здоровье физическом. Постоянное перемещение на машине добавляет малоподвижности в и так не очень активную жизнь современного человека, что влечет за собой массу проблем для всех систем организма. Следом стоит подумать о психологическом состоянии, когда водитель находится в постоянном напряжении из-за мыслей о парковке, пробках, ценах на бензин, ремонте и так далее.

«Вряд ли кто-то подумает о социальной изоляции. Но чем больше времени человек проводит с машиной, тем меньше живого общения он имеет. Критическим проявлением такой зависимости могут быть тревожные реакции и даже «ломка», если человек временно лишается возможности водить. Например, нарастающее раздражение при вынужденных из-за ремонта машины поездках в общественном транспорте. Или резкая реакция на просьбу дойти до магазина и купить что-то, потому что придется идти пешком», — поясняет Ликунова.

Если мысль о дне без машины вызывает раздражение, настроение напрямую зависит от автомобиля, а маршруты жизни строятся только вокруг него — стоит задуматься. «В этих ситуация автомобиль уже не символ свободы и возможностей, а ограничение. Простой тест — попробуйте прожить один день без машины. Если это кажется невыносимым или невозможным, пора возвращать контроль над своими привычками», — подытожила Варвара Ликунова.

