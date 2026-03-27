05:15, 27 марта 2026

Россиянам перечислили признаки автомобильной зависимости

Марина Аверкина

Специалисты все чаще говорят о существовании автомобильной зависимости. Какие у нее признаки, почему это происходит, а также какие риски несет такая форма, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

«Первый тревожный сигнал — стресс при мысли, что машина сломалась, нет парковки или придется ехать на общественном транспорте. Второй — привычка садиться за руль даже ради короткой дистанции, когда пешком действительно быстрее. Третий — ощущение уязвимости без автомобиля, будто только за рулем вы в безопасности и контролируете ситуацию», — объясняет специалист.

На появление такой зависимости влияет несколько факторов. Прежде всего, социальный — автомобиль давно стал символом свободы, независимости и статуса. «Добавьте к этому тревогу и стресс — машина превращается в «щит» от внешнего мира. За рулем проще переносить пробки, плохую погоду, всеобщий хаос и даже других людей», — объясняет Ликунова. Немаловажен и биологический аспект, когда мозг запоминает удовольствие — от скорости, музыки в салоне, чувства контроля. «Со временем поездка становится потребностью даже без реальной цели. А для многих машина — еще и часть самооценки, поэтому временный отказ от машины или ее исчезновение может вызывать раздражение и даже чувство неполноценности», — отмечает психолог.

Материалы по теме:
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
Какие бывают категории водительских прав?Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
17 декабря 2025
Штрафы с камер ГАИ в 2026 году: за какие нарушения приходят, как обжаловать
Штрафы с камер ГАИ в 2026 году:за какие нарушения приходят, как обжаловать
19 января 2026

Кому-то автомобильная зависимость может показаться практически безобидной. Но это не так, предупреждает эксперт. Прежде всего, речь о здоровье физическом. Постоянное перемещение на машине добавляет малоподвижности в и так не очень активную жизнь современного человека, что влечет за собой массу проблем для всех систем организма. Следом стоит подумать о психологическом состоянии, когда водитель находится в постоянном напряжении из-за мыслей о парковке, пробках, ценах на бензин, ремонте и так далее.

«Вряд ли кто-то подумает о социальной изоляции. Но чем больше времени человек проводит с машиной, тем меньше живого общения он имеет. Критическим проявлением такой зависимости могут быть тревожные реакции и даже «ломка», если человек временно лишается возможности водить. Например, нарастающее раздражение при вынужденных из-за ремонта машины поездках в общественном транспорте. Или резкая реакция на просьбу дойти до магазина и купить что-то, потому что придется идти пешком», — поясняет Ликунова.

Если мысль о дне без машины вызывает раздражение, настроение напрямую зависит от автомобиля, а маршруты жизни строятся только вокруг него — стоит задуматься. «В этих ситуация автомобиль уже не символ свободы и возможностей, а ограничение. Простой тест — попробуйте прожить один день без машины. Если это кажется невыносимым или невозможным, пора возвращать контроль над своими привычками», — подытожила Варвара Ликунова.

Ранее специалист объяснила, как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов при автомобильной сделке.

    Последние новости

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Юрист опровергла основание для изъятия земельного участка

    Россиянка встретила 8 марта в Мексике и описала праздник фразой «я потеряла дар речи»

    Россиянам перечислили признаки автомобильной зависимости

    Глава Генштаба ЦАХАЛ предрек крах армии Израиля из-за одной проблемы

    Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

    Беременная бегемотиха расправилась со стажеркой

    Врач предупредил о неочевидной опасности незащищенного орального секса

    Назван беспроигрышный вариант для Трампа закончить войну с Ираном

    В Европе решили отказаться еще от одного вида энергетики из России

    Все новости
