12:25, 18 мая 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о преемнике

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает очень важным правильный выбор своего преемника. Его слова прозвучали в интервью журналу Fortune.

«Тот, кто получит эту [работу], будет играть очень важную роль. А если выбрать неподходящего человека — это будет катастрофа», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на пост президента на следующих выборах.

Также сообщалось, что Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если с ним что-то случится.

