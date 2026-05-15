Туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда

Туристы случайно встретили в Приморье редчайшего в мире дальневосточного леопарда. Об этом сообщил Telegram-канал российского заповедника «Земля леопарда».

Во время маршрута «По следам больших кошек», который проводился под руководством сотрудника нацпарка Антона Ганзевича, путешественникам удалось запечатлеть на камеры молодого леопарда под номером Leo 347M. «Встреча с леопардом на территории нацпарка — редкое, но естественное явление, которое доступно туристам. Лес, по которому передвигался пятнистый — его типичное местообитание, здесь обеспечена надежная охрана от браконьерства и других угроз», — отметили авторы поста.

Сейчас Leo 347M около двух лет. По словам туристов, хищник вел себя миролюбиво. При этом сами сотрудники подчеркнули, что дальневосточный леопард — один из самых мирных подвидов. За время работы заповедника не было зафиксировано ни одного случая нападения этого животного на человека.

