В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

В Хабаровском крае фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

В Хабаровском крае фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищника заметили во время прогулки по району имени Лазо, расположенному в российском регионе. Он легко дал себя запечатлеть на камеру, показав при этом вид в анфас и профиль.

«Знал, где рабочая сторона, и без стеснения демонстрировал. Зрители остались довольны», — отметили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Приморье дальневосточный леопард-интроверт прогулялся по заповеднику и попал на видео. Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» уточнили, что животным не нужна компания. Оказалось, что большую часть жизни они общаются друг с другом с помощью меток на деревьях.

