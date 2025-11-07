Моя страна
18:38, 7 ноября 2025Моя страна

Леопард-интроверт прогулялся по российскому заповеднику и попал на видео

В Приморье леопард-интроверт прогулялся по заповеднику и попал на видео
Мария Винар

В Приморье дальневосточный леопард-интроверт прогулялся по заповеднику и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».

По словам сотрудников российского заповедника, леопардам не нужна компания. Оказалось, что большую часть жизни животные общаются друг с другом с помощью меток на деревьях. При этом в компаниях их можно встретить только в двух случаях: во время брачного периода и после рождения в семье котят.

«В гордом одиночестве дальневосточный леопард встречает и провожает день за днем. Это не грустно — это жизнь», — пояснили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что уставший тигр под вечер нашел себе «подушку» из камня и показал любимые позы для сна.

