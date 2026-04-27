Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:02, 27 апреля 2026

Известная косметическая сеть захотела закрыть 150 магазинов

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Косметическая сеть «Лэтуаль» намерега закрыть в 2026 году 150 магазинов для оптимизации своей розничной сети. Об этом написали «Известия».

Один из партнеров и директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева объяснила, что компания пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик, а также адаптируется под изменения потребительского поведения. Закрытие точек она назвала «плановой работой по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка».

Близкий к ситуации источник рассказал, что в прошлом году «Лэтуаль» уже закрыла 93 магазина, а их общее количество за год сократилось на десять процентов.

В прошлом году владелец «Лэтуаль» и «Подружки» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России. Тогда капитал контролирующего владельца группы «Алькор и Ко», которой принадлежат сети магазинов косметики и парфюмерии, вырос до 1,1 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok