Известная косметическая сеть захотела закрыть 150 магазинов

«Известия»: «Лэтуаль» хочет закрыть 150 магазинов в 2026 году для оптимизации

Косметическая сеть «Лэтуаль» намерега закрыть в 2026 году 150 магазинов для оптимизации своей розничной сети. Об этом написали «Известия».

Один из партнеров и директор по маркетингу сети Татьяна Ломтева объяснила, что компания пересматривает эффективность отдельных локаций, анализирует трафик, а также адаптируется под изменения потребительского поведения. Закрытие точек она назвала «плановой работой по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка».

Близкий к ситуации источник рассказал, что в прошлом году «Лэтуаль» уже закрыла 93 магазина, а их общее количество за год сократилось на десять процентов.

В прошлом году владелец «Лэтуаль» и «Подружки» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в России. Тогда капитал контролирующего владельца группы «Алькор и Ко», которой принадлежат сети магазинов косметики и парфюмерии, вырос до 1,1 миллиарда долларов.