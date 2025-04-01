В России появилась пятая женщина-миллиардер

Forbes: Владелец «Лэтуаль» и «Подружки» стала пятой женщиной-миллиардером в РФ

Владелец «Лэтуаль» и «Подружки» Татьяна Володина стала пятой женщиной-миллиардером в РФ. Об этом сообщает Forbes.

Капитал контролирующего владельца группы «Алькор и Ко», которой принадлежат сети магазинов косметики и парфюмерии, вырос до 1,1 миллиарда долларов.

Татьяна Володина стала пятой женщиной с подобным капиталом в РФ, составив компанию экс-владельцу холдинга «Интеко» Елене Батуриной, основателю Wildberries Татьяне Ким (Бакальчук), крупнейшему акционеру банка «Уралсиб» Людмиле Коган и Екатерине Федун, которая получила от отца Леонида Федуна акции нефтяной компании «Лукойл».

В новом рейтинге Forbes Россия вошла в пятерку стран по числу новичков-миллиардеров. Согласно опубликованным данным, рейтинг пополнился 15 новыми миллиардерами из России. На первом месте расположились США с показателем 103 человека, а на втором — Германия (37 человек). Третье и четвертое места достались Китаю и Индии соответственно.

Самым богатым россиянином стал владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (28,7 миллиарда долларов). За ним идут владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (28,6 миллиарда долларов) и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (28,4 миллиарда долларов).